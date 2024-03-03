Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul seçiminde CHP’nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 10:40
Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul'da destekleyeceği adayı duyurdu.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum" açıklamasını yaptı.


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