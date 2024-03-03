Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul seçiminde CHP’nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini bildirdi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul'da destekleyeceği adayı duyurdu.
Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum" açıklamasını yaptı.
İstanbul'da Sayın EKREM İMAMOĞLU'nu destekliyorum.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 3, 2024
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