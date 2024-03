Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkacak mı... Murat Kurum'dan yanıt!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:09

Güncelleme: 01.03.2024 - 15:22

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş’ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi.

Programın ardından Murat Kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÇAĞRIYI SAMİMİ BULMADI!

Kurum, bir basın mensubunun “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir TV programına çıkar mısınız?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey’in ilk önce İstanbul’u görmesi lazım. İstanbul’u görmeyenlerin bugün İstanbul’u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir. Eğer İstanbul’un sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi bugüne taşımak olduğu için bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil.

İstanbul’un metrosunu konuşacaksak, İstanbul’un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul’un geleceğini, yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Sen İstanbul dışında her işte uğraşacaksın, İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin ama İstanbul olduğunda maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum daveti samimi bir davet değil. Önce İstanbul’u düşündüğünü kendisi bir göstersin. Projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla İstanbul’un geleceği adına vatandaşlarımızın bu sorunların çözmek adına bu samimiyeti göstersinler sonra bizi davet etsinler.”

"ANKETLERDE DE ÖNDEYİZ"

Murat Kurum, "İstanbul’da ankette son durum nedir?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

“Anket her zaman sahadır, sahanın gücüdür, sahanın sesidir. Sahanın duygusudur. Sahanın size sarılma isteğidir, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. Burada Ekrem Başkan ne yapacağını şaşırdı. Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı ne yapacağını şaşırdı. İttifak yapıyor musunuz sorusuna cevap veremiyorlar. Yaptık demiyorlar, yapmadık demiyorlar. Böyle savruluyorlar. Anketlerde de öndeyiz. Anket firmaları bunları paylaşıyor. 31 Mart’ta şunu söylüyoruz; ‘Nisan gelecek, dertler bitecek. Nisan gelecek, İstanbulluların yüzü gülecek.”

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu, bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaretinin ardından gazetecilerin yönelttiği "Dün bir televizyon programında rakibinize, bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği soruldu. Karşılıklı projeleri konuşmak adına böyle bir programa nasıl bakarsınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum’a” sorusuna, şu yanıtı vermişti:

"Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki ‘evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok."