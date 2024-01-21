Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 bölgeye uyarı: 'Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 19:25

Güncelleme: 21.01.2024 - 19:25

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşanmasının ardından deprem bilimciler Marmara Bölgesi başta olmak üzere aktif faylar ve deprem beklenen bölgeler hakkında uyarılarda bulunuyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yedi bölgeye dikkat çekerek "Türkiye’de hiç bir yerde deprem olmasa bile buralarda olur" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur."

Türkiye’de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur. pic.twitter.com/Gi35pJQJxe — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) January 21, 2024

'ER YA DA GEÇ OLACAK'

Ercan, geçen günlerde meydana gelen Sivas ve Adıyaman'daki depremlerin ardından Doğu Anadolu Fayı hattına dikkat çeken deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Anadolu ülke boyutunda yaygın gerilmeyi Adıyaman M4,0, Bitlis-Zağros bindirmesi ile Sivas-Gürün'de M4,5, Kuzey Anadolu Kırığı (KAK) üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak" demişti.