Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem çıkışı: 'İstanbullular yaşayan ölü'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak İstanbul'daki yapılaşmaya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:57
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem çıkışı: 'İstanbullular yaşayan ölü'
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Jeolofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı deprem açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, en son yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün 'İstanbul'da her an deprem olabilir' iddialarına tepki göstererek, "Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı" ifadelerini kullanarak gündeme gelmişti.

"İSTANBUL YOK EDİLDİ"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı yeni bir paylaşım ile şunları söyledi:

"İSTANBUL'a km2 başına 3500 kişinin yığılması, sık, yüksek yapılarla boğulması; kente karşı işlenen suçtur. Deprem olacak düttürüsü kullanılarak dilberim İstanbul yok edildi. Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir."

OY VERECEĞİ İSMİ AÇIKLAMIŞTI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 3 Mart tarihinde yaptığı bir paylaşım ile 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.


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