Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı! 6 büyüklüğünde deprem olabilir

İllerin üreteceği depremlere dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Ercan‘dan sosyal medya hesabından yeni uyarı geldi. Prof. Dr. Ercan, 4 ile dikkat çekerek büyüklüğü 6 ve 6’nın üzerinde deprem üretileceğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 11:54
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı! 6 büyüklüğünde deprem olabilir
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Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini en acı bir şekilde yeniden hatırlattı. 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlar kentlerin depreme dirençli hale getirilmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyor.

4 İLE DİKKAT!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı Twitter’dan 4 ilin 6 ve 6 büyüklüğünde deprem üretebileceğine dikkat çekti.

Ercan, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa’ya dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Sakarya; M7,2, Samsun; <M5,0, Siirt; M6,1,Sinop;<M5,5, Sivas; M6,3, Şanlıurfa M6,4. Samsun deprem güvenli ildir, ancak güneydeki ilçeleri Havza, Ladik M7,2 KAK sarsıntılarından etkilenir. Sinop güvenli ildir. Urfa göreceli iyidir.”


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