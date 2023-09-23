Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı! 6 büyüklüğünde deprem olabilir

Yayınlanma: 23.09.2023 - 11:54

Güncelleme: 23.09.2023 - 12:04

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini en acı bir şekilde yeniden hatırlattı. 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlar kentlerin depreme dirençli hale getirilmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyor.

4 İLE DİKKAT!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı Twitter’dan 4 ilin 6 ve 6 büyüklüğünde deprem üretebileceğine dikkat çekti.

Ercan, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa’ya dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Sakarya; M7,2, Samsun; <M5,0, Siirt; M6,1,Sinop;<M5,5, Sivas; M6,3, Şanlıurfa M6,4. Samsun deprem güvenli ildir, ancak güneydeki ilçeleri Havza, Ladik M7,2 KAK sarsıntılarından etkilenir. Sinop güvenli ildir. Urfa göreceli iyidir.”