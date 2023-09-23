Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 11.22 sıralarında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin yaklaşık 8.48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 23, 2023
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-23
Saat:11:22:21 TSİ
Enlem:37.919 N
Boylam:36.327 E
Derinlik:8.48 km
Detay:https://t.co/w4CuNIZDX2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
"VATANDAŞLAR TEDİRGİN"
DHA muhabiri Kadir Güneş katıldığı Habertürk yayınında ise depreme ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Şu ana kadar 112 hatlarına herhangi olumsuz bir ihbar yansımadı. Ancak vatandaşların tedirgin olduğunu söylemek mümkün."
VALİDEN AÇIKLAMA
CNN Türk yayınında depreme ilişkin açıklamada bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise şunları kaydetti:
"Şu ana kadar ekiplerimize intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Arkadaşlarımız sahadaki çalışmalarını sürdürüyor."
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