Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, eksi 1.75 net ile YKS'de Fizik bölümünü kazandı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:42

Güncelleme: 13.08.2024 - 12:46

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sınav sistemindeki çarpıklığı göstermek amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Özkara sınavda eksi 1,75 fizik neti yaparak fizik bölümüne yerleşti.

Sosyal medya platformu X'teki AkademikLink isimli hesabından yerleştirme sonuçlarının görselini paylaşan Özkara,"Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr Özkara, akademide liyakatsizlik ve torpil konusuna ilişkin çektiği videolar ile ünlenmişti.

İşte Özkara'nın o paylaşımı: