Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:19

Güncelleme: 13.08.2024 - 10:19

Milyonlarca üniversite adayı tercih işlemlerini tamamladı. Şimdi ise sırada üniversite tercih sonuçlarının açıklanması yer alıyor. 2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih işlemlerini yapan ve yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS tercih sonuçları erişime açıldı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.