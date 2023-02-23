Prof. Dr. Celal Şengör deprem öncesinde duyulan uğultu sesin nedenini açıkladı

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:31

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 10:32

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. 40 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremlere ilişkin birçok yurttaş deprem meydana gelirken büyük bir patlama sesi ve gökyüzünde ışıklar gördüklerini belirtti.

Söz konusu gürültü ve ışıklar 1999 depremi başta olmak üzere daha önceki depremlerde de kendini göstermişti.

"FAY HATTI'NIN KIRILMA SESİ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, deprem esnasında meydana gelen gürültünün nedenini açıkladı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın, “Depremden önce bir ses çıktığı söyleniyor, o ne sesi” sorusuna Celal Şengör, “Fay hattının kırılma sesi o” yanıtını verdi.