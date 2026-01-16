Prof. Dr. Cevat Geray’ın adı, fakültesinin yanındaki sokakta yaşayacak

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin unutulmaz dekanlarından ve kentbilimin öncülerinden Prof. Dr. Cevat Geray’ın adı, Çankaya’da, fakültesinin hemen yanındaki Yeni Acun Sokak’a verildi. Mülkiyeliler Birliği'nin girişimiyle başlayan bu süreç, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Prof. Dr. Cevat Geray’ın adını taşıyan sokağın açılış töreni, Mülkiyeliler Birliği’nin ev sahipliğinde 14 Ocak’ta yapıldı. Tören, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin önü başta olmak üzere eski adıyla Yeni Acun Sokak olan, şimdi Prof. Dr. Cevat Geray'ı onurlandıran sokağın bulvarla kesişen köşesinde levhanın altında yapıldı. Çankaya Belediyesi ve ABB’nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte, akademi dünyasının kıymetli isimlerinden biri olan Geray’ın kent kültürüne kazandırdığı değer bir kez daha vurgulandı ve geniş kesimlerle paylaşıldı.

Törene katılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Mezunu olmaktan gurur duyduğum Ankara Üniversitemizin efsane dekanlarından, Mülkiyeliler Birliği eski Başkanımız Prof. Dr. Cevat Geray’ın hatırasını, yıllarca öğretim üyeliği yaptığı fakültemizin yanındaki sokakta yaşatıyoruz. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Cevat Geray’ı sevgi ve saygıyla anıyorum” dedi. Daha sonra saat 16.00'da Cevat Geray'ın oğlu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden emekli olan Prof. Dr. Haluk Kazım Geray için, emekli olması nedeniyle fakülte içinde bir program düzenlendi. Geray, aslında emekliliğinin resmi memuriyet zorunluluğundan olduğunu bunu asla içselleştirmediğini söyledi.

CEVAT GERAY KİMDİR?

Toplum kalkınması ve şehircilik alanlarında başarılı çalışmalar gerçekleştiren Profesör Cevat Geray İnsan Hakları Derneği kurucularındandı. Ayrıca, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nden sağ kurtulanlar arasında yer almaktaydı. 2002 yılında kurulan Bağımsız Cumhuriyet Partisi ile Dil Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı kurucu üyeliği görevlerinde de bulundu. Yazıları birçok İngilizce ve Türkçe dergi ile Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

Prof. Dr. Geray 23 Temmuz 2018’de Ankara’da yaşamını yitirdi.