Prof. Dr. Emre Kongar'dan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ziyaret
Toplum bilimci, akademisyen ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Emre Kongar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Kongar, Başkan Ömer Günel için 'Emre Kongar Seçkisiyle Nutuk Atatürk' isimli kitabını imzaladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yazarımız Prof. Dr. Emre Kongar ile makamında bir araya geldi. Görüşmede Başkan Ömer Günel, Kongar'a Kuşadası'nda bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında bilgi vererek yaşama geçirecekleri projelerden bahsetti. Kongar ise Günel'e 'Emre Kongar Seçkisiyle Nutuk Atatürk' isimli kitabını imzalayarak hediye etti.
Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesiyle Kuşadası'nda büyük bir değişimin yaşandığını belirten Prof. Dr. Kongar, "Genç, dinamik, çok başarılı ve vizyon sahibi bir başkanımız var. Kuşadası hak ettiği güzel günlere kavuştu. Kendisini gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Ülkemiz için çok değerli bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Emre Kongar'a nazik ziyareti için teşekkür ederim. Kendisini belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. İmzalayıp, bana hediye ettiği kitabını keyifle okuyacağım" diye konuştu.
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