Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden kişi serbest bırakıldı

02 Ağustos 2022 Salı, 21:10

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, dün sosyal medya hesabından; 29 Temmuz günü ofisinin kapısına dana dili bırakıldığını duyurdu.

Daha önce aşı karşıtları tarafından defalarca tehdit edildiğini belirten Davutoğlu Şenol, eylemi gerçekleştiren kişinin kamera kayıtlarından saptandığını ve sosyal medyada Op. Dr. Mustafa Yücel isimli sahte hesabı kullanan Büyük Uyanış Derneği üyesi bir kişi olduğunu belirtmişti. Olaydan sonra Şenol hakkında koruma kararı verildi.

Bugün, ifade için Eskişehir Adliyesi’ne çağırılan Mustafa Yücel Twitter hesabı üzerinden ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını yazdı. Diken’e konuşan Şenol, şahsın serbest bırakıldığını doğrularken adli kontrol uygulandığını söyledi.

Mustafa Yücel, serbest bırakıldıktan sonra Twitter hesabından “Durmak yok, yola devam” diye yazdı.