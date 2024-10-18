Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:16

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:18

Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Keyman, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal meselelerine dair önemli analizler sunmuş, çeşitli düşünce kuruluşlarında ve akademik platformlarda aktif bir rol oynamıştı.

Prof. Dr. Keyman ayrıca, çözüm sürecine katkı sağlaması amacıyla 2013 yılında kurulan Akil İnsanlar Heyeti'nde de yer almıştı.

FUAT KEYMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Fuat Keyman, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında Türkiye’nin en saygın akademisyenlerinden biri olarak tanınmaktadır. Lisansını 1981 yılında, yüksek lisansını ise 1983 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) tamamladı. 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında doktorasını aldı.

Akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde başlayan Keyman, 2002 yılına kadar burada siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ders verdi. Ardından 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde görev yaptı. Fuat Keyman, son olarak Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini yürütüyordu ve uluslararası ilişkiler alanında dersler veriyordu.

Keyman, Türkiye’nin küresel siyasetteki rolü, demokrasi, modernleşme ve dış politika konularında birçok önemli akademik çalışma yaptı. Ayrıca, ulusal ve uluslararası akademik platformlarda sayısız konferans ve projeye katkı sundu. Hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde büyük bir saygınlık kazanan Keyman, aynı zamanda birçok öğrenci yetiştirdi.