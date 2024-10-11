TEPAV Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz: ‘Türkiye’de çocuk yoksulluğu önemli bir sorun’

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:08

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:08

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dün Ankara Kent Konseyi (AKK) binasında çocukların internete güvenli erişimi ve ebeveynlerin bilinçlenmesi kapsamında AKK işbirliğiyle “İnternette Çocuk Güvenliği” çalıştayı gerçekleştirdi. Dünya Kız Çocukları Günü’nde yapılan çalıştayda, “Türkiye’de çocukları korumaya yönelik politika eksiği: Ne yapmalı?” ve “Çocuklarda dijital riskler” olmak üzere iki ana başlık incelendi. Çok sayıda akademisyen ve demokratik kitle örgütü üyesinin katıldığı çalıştaya, ABB Başkanı Mansur Yavaş, önceden belirlenmiş şehirdışı planı sebebiyle katılamadı. Katılamaması sebebiyle katılımcılara ileti gönderen Yavaş, “Bu çalışmanın ne denli kıymetli olduğunu vurgulamak isterim. Dijital dünya, getirdiği kolaylıkların yanı sıra çocuklar için ciddi riskler barındırıyor. İnternet bağımlılığı gibi sorunlar çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini de etkileyebiliyor. Siz değerli katılımcıların ortaya koyacağı öneriler sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek. Belediyemiz çocukların korunması için gereken adımları atmaya hazırdır” dedi.

‘2025 YILINDA YAŞAMA GEÇİRECEĞİZ’

Kürsüye çıkarak açılış konuşması yapan ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar, çalıştayın önemini anlatan konuşmasının ardından çalıştayda ortaya çıkan sonuçları 2025 yılında yaşama geçireceklerini söyledi. Daha sonra konuşan ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu ise, “Çocuklar dijital dünyanın sunduğu fırsatların yanı sıra çeşitli risklerle de karşı karşıya. Özellikle internet, sosyal medya ve oyun platformları gibi yerler çocukların gelişimini desteklerken birçok tehlike barındırıyor. Bu tehlikelerden koruma yollarını ortak akılla bulacağız diye umut ediyorum” dedi.

‘AB BÖLGESİNDE EN YÜKSEK ÇOCUK YOKSULLUĞU TÜRKİYE’DE’

Çalıştayın birinci oturumunda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Elif Ergin, hasırladığı sunumla birlikte çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri anlattı. Sosyal medya platformlarındaki çeşitli uygulamaların barındırdığı risklere değinen Ergin, istatistiklerle birlikte anlatımını destekledi. Daha sonra “Türkiye’de çocukları korumaya yönelik politika eksikliği: Ne yapmalı?” başlıklı sunumuyla kürsüye TEPAV Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz çıktı. Türkiye’de internet kullanımının gelişimiyle başlayan usnum, çocukların internet kullanımına yönelik tespitler, çocukların suça karışma oranları ve çözüm önerileriyle devam etti. Çocukların interneti kullanma oranlarını anlatan Yılmaz, çocukların internete erişimini ev ortamından çok internet kafe gibi yerlerde sağladığını belirtti. Türkiye’de çocuk yoksulluk oranlarının 2023 yılında yüzde 34,4 olarak kaydedildiğini de vurgulayan Yılmaz, bunun Türkiye’de önemli bir sorun olarak göründüğüne dikkat çekti. Avrupa Birliği (AB) bölgesinde çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu da vurgulayan Yılmaz, sosyal yardımlarda çocuğa ayrılan payın düşüklüğü sebebiyle çocuk eşitsizliğinin yapısal formunun korunduğunu belirtti.

‘PARTİLERİN POLİTİKA ÖNCELİĞİ OLMALI’

“Ne yapmalı?” başlığıyla çözüm önerilerini sıralayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“. Konu partilerin ve hükümetlerin siyasi programlarında politika önceliği olmalı.

. Kurumlar arasında iyi tanımlanmış koordinasyon ve işbirliği kültürü geliştirilmeli.

. Yerel yönetimlerin daha aktif olması konusunda belediyeler ve TBB süreçte aktif rol almalı. STK’lerle ezberi bozan işbirlikleri geliştirilmeli

. Okullarda ‘Dijital Eğitim Müfredatı’ geliştirilmeli.

. Ebeveynlere yönelik çocuğu sosyal medyanın olumsuz yansımalarından koruma odaklı eğitimler verilmeli.”