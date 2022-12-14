Prof. Dr. Gazi Zorer: ‘Ülkede doktor açığı daha da artacak’

14 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

“Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki” yönetmelik 6 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik muayenehanesi olan doktorların yıllık olarak tek bir hastaneyle sözleşme imzalaması öngörülüyor. Yönetmelikle birlikte bağımsız çalışma haklarının ellerinden alındığını belirten doktorlar yönetmeliğin iptalini istiyor.

35 yıldır muayenehane hekimi olarak çalışan Prof. Dr. Gazi Zorer, yönetmelikle birlikte serbest çalışan hekimlerin büyük ölçüde çalışma imkânlarını kaybedeceğine dikkat çekti. Türkiye’deki 185 bin doktorun 7 bininin muayenehanelerde hizmet verdiğini belirten Zorer, “Yönetmelikle serbest çalışan doktorların fiilen hekimlik yapmaları engelleniyor” diye konuştu. Zorer, yasaklayıcı yönetmeliğin Sağlık Bakanlığı tarafından geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

EMEKLİLİK YA DA YURTDIŞI

Zorer, “Almanya’ya giden hekim sayısı 10 bini aştı. Yönetmeliğin iptal edilmemesi halinde serbest çalışan doktorların bir kısmının emekli olacağını, önemli bir kısmının ise yurtdışına gideceğini söyledi. Zorer, “Böylece mevcut hekim açığı daha da artacak, kamusal yararlar kaybedilecek” diye konuştu.