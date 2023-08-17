Prof. Dr. Gökçen Orhan görev yaptığı hastanedeki odasında ölü bulundu
Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56), odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu.
Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.
Olayın intihar vakası olabileceğinin değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Duvarın yanlış tarafındaki Barış!
- 'İmamoğlu bunu başarırsa...'
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!
- Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu