Prof. Dr. Görür: İzmir fayına dikkat!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 06:05

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 06:05

İzmir Körfezi’nden doğu-batı yönünde giden fayın tehlikeli olduğuna dikkat çeken yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Asıl İzmir’de büyük tehlike yaratacak İzmir fayıdır. Körfez’in kıyısında yapılan binalar bataklık bir zemin üzerinde bilinçsizce inşa edilmiştir. Bu nasıl olmuş? Nasıl müsaade edilmiş? Anlaşılır değil” ifadelerini kullandı.

İzmir’de 10’un üzerinde fay hattının olduğuna dikkat çeken yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Son İzmir depremi bu fayları yüklemiştir. Tehlike gördüğümüz için İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede ayrıntılı çalışmalar yapıyor. Bölgedeki fayları, fayların tekerrür periyotlarını ve deprem üretme potansiyellerini ortaya koyuyorlar. Sanıyorum bu çalışma bittiğinde İzmir, yeniden şekillendirilecek” dedi.

“ÇOĞU BİNANIN YIKILMASI GEREKİYOR”

Körfez karşısına yapılan binaların bataklık üzerine inşa edildiğini vurgulayan Görür, “İzmir Körfezi’nden doğu-batı yönünde giden fay en tehlikeli olanıdır. Asıl İzmir’de büyük tehlike yaratacak İzmir fayıdır. Körfez’in kıyısında yapılan binalar bataklık bir zemin üzerinde bilinçsizce inşa edilmiştir. Eski İzmir’de bu kadar yüksek binalara müsaade edilmezdi. Şimdi İzmir depreme dirençli hale gelebilmesi için çoğu binanın yıkılması gerekiyor. İzmir’de Gediz akarsuyunun, delta çökelleri üzerine bina yapmışlar. Bu inanılır gibi değil. Bu ülkenin yönetimine halkına bilim nüfuz etmemiş. Bilim üst sınıfın yaptığı bir şey gibi algılanmış. Bu halka yatırım ülkeye yatırımdır. Bundan asla geri durmamak lazım” diye konuştu.