Prof. Dr. Halil İnalcık mezarı başında anıldı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:58

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:58

Halil İnalcık'ın dostları, öğrencileri ve sevenlerinin katıldığı anma töreni düzenlendi.

Anma törenine İstanbul İl Kültür Müdür Yardımcısı Ayşin Deniz Kuru ve Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu da hazır bulundu.

Prof. Dr. Halil İnalcık, temelde siyasi tarih, sosyal ve ekonomik tarih, kurumlar tarihi, devlet yapısı ve felsefesi, hukuk, ticaret, toplumsal tabakalar, üretim, vergi, bürokrasi, demografik yapı, şehir tarihi ve sentez eserleri kapsamında Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatmaya dönük çok sayıda çalışma bıraktı.

Yayınlanmış yüzlerce makalesi bulunan İnalcık'ın basılmış kitapları arasında "Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet", "Devlet-i Aliyye", "Tarihe Düşülen Notlar", "Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi", "1445 Tarihli Paşa Livası İcmal Defteri" ve "Türklük Müslümanlık ve Osmanlı Mirası" yer alıyor.