Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yapılan açıklamada üniversitenin rektörü Prof. Dr. Handan İnci’nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı: “Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” Peki, Prof. Dr. Handan İnci Elçi kimdir? MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi neden öldü?

PROF. DR. HANDAN İNCİ ELÇİ KİMDİR?

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Handan İnci, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne katıldı. Burada Türk romanı üzerine yaptığı çalışmalarıyla dikkat çeken İnci, özellikle Ahmed Midhat Efendi, Beşir Fuad, Oğuz Atay ve Tomris Uyar gibi önemli Türk yazarlarının eserlerini derinlemesine inceledi. Ayrıca, Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanı olarak, Tanpınar arşivinin oluşturulmasına ve yayımlanmasına katkılarda bulundu.

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Elçi, üniversitenin ilk kadın rektörüydü. 19 Ocak 2019'dan itibaren üniversitenin yönetimini devralan Handan İnci, akademik çalışmalarıyla üniversiteye katkılar sundu.

HANDAN İNCİ’NİN ESERLERİ

Handan İnci'nin Türk edebiyatı alanındaki katkıları, birçok önemli eseriyle şekillenmiştir. Bunlar arasında:

"Cevdet Kudret'e Mektuplar" (1996): İ. Kudret ile yazdığı bu eserde, Cevdet Kudret’in edebi dünyası üzerine derinlemesine bir inceleme yapılmıştır.

"Şiir ve Hakikat: Beşir Fuad Yazılar ve Tartışmalar" (1999): Beşir Fuad’ın yazılarını ve tartışmalarını derleyerek, onun edebi mirasına dair önemli bir kaynak oluşturdu.

"Menfa/Sürgün Hatıraları" (2002): Ahmed Midhat’ın sürgün yıllarını ele alan bu eser, Türk edebiyatında sürgün temasını işleyen nadir çalışmalardan biridir.

"Roman ve Mekân/Türk Romanında Ev" (2003): Türk romanında "ev" olgusunu inceleyen bu eser, edebiyat ve mekân arasındaki ilişkiyi keşfeder.

"Bir Gül Bu Karanlıklarda / Tanpınar Üzerine Yazılar" (2002): Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yazılmış bu yazılar, onun edebi dünyasını anlamaya yönelik önemli bir kaynaktır.

"Oğuz Atay’a Armağan - Türk Edebiyatının ‘Oyun/Bozan’ı" (2007): Oğuz Atay’ın edebiyat dünyasına katkılarını tartışan bu eser, Türk edebiyatının modernleşmesindeki rolünü vurgular.

"Metal Yorgunluğu/Tomris Uyar" (2009): Tomris Uyar’ın öykülerini derlediği bu kitap, onun edebiyatına dair önemli analizler sunar.

"Ahmet Hamdi Tanpınar" (2010): Tanpınar’ın edebiyatına dair kapsamlı bir çalışma sunarak, onun Türk edebiyatındaki yerini bir kez daha ortaya koymuştur.

"Tanpınar Zamanı/Son Bakışlar" (2012): Tanpınar’ın edebiyatını son bir kez ele alarak, onun modern Türk edebiyatındaki kalıcı etkilerini tartışan bu eser de önemli bir akademik kaynaktır.

Elçi’nin diğer eserleri arasında "Şimdi Seni Konuşuyorduk / Selim İleri Kitabı" (2007), "Ayfer Tunç’la Karanlıkta Kelimeler" (2015) ve "Aşkın Yıpranma Payı - Tomris Uyar" (2015) de yer almaktadır. Bu eserlerde, Türk edebiyatının önemli yazarlarıyla yapılan söyleşiler ve eleştiriler yer alır.