Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Cehalettir, böyle bir şey olabilir mi?'
Kocaeli'de gerçekleşen Kartepe Zirvesi’nde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Şehirlere göç çekmek bir cehalettir. Bereketli bir ülkede açımdan öleceğim, böyle bir şey olabilir mi?" dedi.
Bu yıl 4.'sü düzenlenen “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” temasıyla Kartepe Zirvesi, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın özel oturumuyla son buldu.
Ünlü sunucu Pelin Çift moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, “Sanayiyi planlı bir şekilde verimli topraklardan kaydırırsak gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakırız.” dedi.
“KAPIDA DÜŞMAN VARDI”
Türkiye’de şehirleşmenin 1. Dünya Savaşı’ndan sonra telaşla ve dönemin şartlarına göre dizany edildiğini ifade eden Prod. Dr. İlber Ortalı, “Burada insan Voltaire okuyup, Mozart’ı dinleyerek Batı medeniyeti ne güzelmiş diye girmediler işe. Kapıda düşman vardı. Telaş vardı. İnsanlar bu şehirleri o dönem bu şekilde kurdu.” dedi. Orta Anadolu’da sanayileşmenin olmayıp sadece Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşmasını eleştiren Prof. Dr. Ortaylı, artık Orta Anadolu’da da sanayileşmenin olduğunu dile getirdi. Sanayi olmazsa Türkiye’nin aç kalmayacağını ifade eden Prof. Dr. Ortaylı, planlı bir şekilde sanayiyi başka bir bölgeye kaydırırsak gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakılacağını söyledi.
"ŞEHİRLERE KÖY ÇEKMEK BİR CAHİLLİKTİR"
Göçlerin Türkiye’nin sanayileşme ihtiyacını daha da arttırdığını dile getiren Prof. Dr. Ortaylı, “ Göçler sanayi sancısını iki kat artırmıştır. Türkiye kendi çevresini tahrip etmiş ve sanayileşmiş. Göç için boşalan köylere aklı başında insan getireceğiz. Şehirlere köy çekmek bir cahilliktir.” dedi.
Şehirleri düzenlemenin vakti geldiğini vurgulan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “ Öncelikle zehirli mıntıkaları çok edeceğiz. Yani sanayiyi verimli topraklardan çekeceğiz. Bursa şeftalisi sanayileşme yüzünden artık yok. Tabiatın güzelliklerinden istifade edemedikten sonra zenginlik ne işe yarar? Peynirimizin küfü eski küf değil. Otlarımız eski ot değil. Bu tabiat insanları yaratmış ama biz tabiatı yok ediyoruz. Dünya değişmedi. Aynı şehirleşme paniği devam ediyor. Yaşamak istiyorsak da bu devam edecek ama bu kendi bulunduğumuz çevreyi yok etmemiz anlamına gelmiyor. Onu ıslah etmeliyiz.” diye konuştu. Başkan Tahir Büyükakın, söyleşi sonrası katılımcılara plaket takdim etti.
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