İlber Ortaylı'dan 'zeytinlik' düzenlemesine tepki: 'Çok geç olacak...'

02 Mart 2022 Çarşamba, 09:44

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek.

'KAMU YARARI...'

Elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.

Yönetmeliğe göre zeytinliklerin maden sahanın ‘faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi’ şartı aranacak.

İLBER ORTAYLI'DAN TEPKİ

Bakanlığın düzenlemesinin gündem olmasının ardından, aralarına ünlü ve siyasi isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi söz konusu karara tepki gösterdi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan, zeytin ağacı altında bir fotoğrafını paylaşan Ortaylı, "Yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak" dedi.

Ortaylı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak."