Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan RTÜK’e eleştiri: Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, televizyonlarda yanlış Türkçe konuşulduğunu belirterek “RTÜK denen yere hep tembih ediyoruz. Bir konuda çalışırsanız herkes sizi tutar, alkışlar. Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor” dedi.
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İlkadım Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen kitap fuarındaki söyleşiye katıldı. Etkinlik İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın konuşmasıyla başladı. Ardından sözü alan Prof. Dr. Ortaylı, yaptığı konuşmasında televizyonda yanlış Türkçe konuşulduğunu söyleyerek, RTÜK'ün bu konuya eğilmesini istedi.
"RTÜK DENEN YERE HEP TEMBİH EDİYORUZ"
Ortaylı, “Bu RTÜK denen yere hep tembih ediyoruz. Bir konuda çalışırsanız herkes sizi tutar, alkışlar. En azından benim gibiler. Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor. Bütün sunucular, bütün spikerler, beyler ve bilhassa hanımlar. Türkçede 8 tane sesli vardır. Bir sürü dilin aksine vurgulama yoktur” diye konuştu.
"KİM ÖĞRETİYOR BUNU SANA"
Günlük hayatta yaşadığı bir olaydan da bahsederek Türkçenin doğru kullanılmasını isteyen Ortaylı, “Lüzumsuz yere de her sesliyi uzatamazsın. Çünkü Türkçede sesli harf olmayan hece yoktur. İki sessiz yan yana gelmez. Türk hecesi dediğin mutlaka bir sesli ihtiva eder. Daha ne diye vurguluyorsun seslileri. Kim öğretiyor bunu sana. Rahmetli Sinanoğlu ‘Casuslar yapıyor bunu' derdi sinirlendiğinde” diye konuştu.
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