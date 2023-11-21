Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Efes Selçuk’ta özgürlüğü anlattı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:04

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:04

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Anadolu’da Felsefe: Dünü ve Bugününden Seçmeler” başlığıyla düzenlenen Herakleitos Felsefe Günleri Ahmet Taner Kışlalı toplantı salonunda gerçekleşen açılış oturumu ile başladı.

Felsefenin duayen ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Herakleitos’un 2500 yıl önce yaktığı düşünce, bilgi ve bilgelik ateşi ışığında Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Efes Selçuk Belediyesi’nin ortaklaşarak düzenlediği felsefe günlerinde Efes Selçuk’un yanı sıra çevre kentlerden gelen katılımcılara özgürlük kavramını anlattı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Herakleitos Felsefe Günleri’ni bir saygı duruşu olarak nitelendiren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Efesli Herakleitos ve aynı zamanda Kallinos’u da dâhil edersek bilimin, düşüncenin, sanatın, kültürün binlerce yıldır egemen olduğu bu topraklarda Herakleitos Felsefe Günleri’ni düzenlemek bize yakışır diye düşündük” dedi.

SENGEL: FELSEFE EZBERLETİLMİŞ DOĞRULARDAN ÇIKABİLMEKTİR

“Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile yaptığı bir sohbet üzerine felsefeyi, “Ezberletilmiş doğrulardan çıkabilmek” olarak nitelendiren Başkan Sengel; “Kıymetli İoanna Hocam buradayken bu konulara dair benim konuşmam abesle iştigal olur. İoanna Hocam konuşsun insanlık dinlesin. İlerleyen dönemde de Herakleitos Felsefe Günleri Efes Selçuk’ta olsun istiyoruz. Herakleitos Felsefe Günleri’nin bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Sonra dördüncüsü, onuncusu, yirmincisi ve otuzuncusu olacak. İoanna Hocamla birlikte geçen sene itibariyle Herakleitos Felsefe Günleri’nin tanınırlığı çok daha arttı. Kıymetli İoanna Hocam da kabul ederse inşallah dördüncüsünü uluslararası düzeyde yapmak nasip olur” diye konuştu.

“ÖZGÜRLÜK SORUNU AMAÇLARIMIZIN DEĞERİ SORUNUDUR”

Etkinliğin açılış oturumunda özgürlük kavramına değinen Prof. Dr. İoanna Kuçuradi; özgürlüğün var olup olmadığı, insanın özgür olup olmadığı sorularına cevap vermek için öncelikle, “Özgürlük nedir?” sorusunun sorulması gerektiğini belirtti. Kuçuradi, “Özgürlük, bir olanak olarak insanın yasal bir olanağı olarak, gerçeklik olarak kişilerin belli bir özelliği olarak ve gereklilik düşüncesi olarak toplumsal ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin bir idea olarak karşımıza çıkıyor. Ama her üç durumda da özgürlük bir değer olarak görülmektedir. Tür olarak insanın bir değeri, bir kişi değeri ve toplumsal bir değeri. Çeşitli anlamlarıyla özgürlük sorunu amaçlarımızın değeri sorunudur. Kişiler olarak da, bilgi olarak da, insanlık olarak da kendimize koyduğumuz amaçları değer bakımından gözden geçirmek şu postmodern edilen çağda en önemli ihtiyaçlarımızdan biri görünüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Efes Selçuk Belediyesi’nin ortaklaşarak düzenlediği Herakleitos Felsefe Günleri program kapsamında düzenlenen oturumların yanı sıra bugün İbrahim Depe başkanlığında düzenlenecek “Çocuklarla Felsefe” etkinliği ve farklı başlıklar altındaki oturumlarla devam edecek.