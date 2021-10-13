Prof. Dr. Küçükosmanoğlu: Aşısızlara yakın durumdalar

13 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Dünya Sağlık Örgütü’nün Sinovac olanlara 3. dozu önermesini değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Çift doz Sinovac olmuş hasta sayısı oldukça fazla. Şu an neredeyse aşısızlara yakın bir durumdalar. Bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, önceki gün Sinovac aşılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Çin’in ürettiği Sinovac ve Sinopharm aşıları ile aşılanan 60 yaş üstü kişilere yeni bir enfeksiyon riski olabileceği gerekçesiyle 3. doz aşı teklif edilmesi gerektiği belirtildi.

AŞI HARİTASINA ELEŞTİRİ

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın aşı haritasında çift doz Sinovac olanların risksiz gösterilmesini eleştirdi. “Sinovac olanların hatırlatma dozu yaptırmaları çok önemli” diyen Küçükosmanoğlu, “Bakanlık açıkladığı haritada iki doz olanları alkışlıyor, mavi gösteriyor, sanki aşıları tamamlanmış gibi davranıyor ama özellikle ilk Sinovac yaptıran 65 yaş üstü grup riskli. Çift doz Sinovac olmuş hasta sayısı oldukça fazla. Başlangıçtaki 3 ay korumaları iyiydi. Şu an neredeyse aşısızlara yakın bir durumdalar. Bu grubun mutlaka bir gün bile gecikmeden hatırlatma dozunu yaptırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.