Prof. Dr. Kuruç: 'Ülkeyi korumak kadını ve toprağı korumaktan geçiyor'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:34

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:34

21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu, güz dönemi etkinliklerini dün Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlamasıyla başlattı. Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği’nden 30 kadın çiftçi, bir günlük program için Ankara’ya geldi. Ziraat Mühendisleri Odası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen program, sabah 09.30'da Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Bu ziyaretin ardından Başkent Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında Gölbaşı yerleşkesi gezildi.

KONUŞMACI LİSTESİ KABARIK

Program, 15.30'da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde (AÜZF) kadın çiftçilerin katıldığı bir forumla devam etti. Forumun açılışı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu 2. Başkanı Mehtap Ercan Bilgen ile AÜZF Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar tarafından gerçekleştirildi. Forumda konuşmacı olarak ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (AÜİLEF) - 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu'ndan Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, AÜZF Türkiye Toprak Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayten Namlı ile Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği Başkanı Münevver Kepenek yer aldı.

EMEKLERİN KARŞILIĞI ALINAMIYOR

Konuşmacıların ardından programın açık mikrofon kısmına geçildi. Kadın çiftçiler teker teker söz alarak kendi hikayelerini, yaşadıkları zorlukları ve ekonomik kriz altında çiftçilerin yüzleştikleri sıkıntıları anlattı. Çiftçilerin konuşmasındaki ortak nokta ise "emeklerin karşılığının alınmadığı" oldu. Programın kapanışını ise gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Bilsay Kuruç yaptı. Kuruç, konuşmasına kadın çiftçileri kutlayarak başladı. Kuruç, "Çiftçi toprağa elini koyduğu zaman onu dinleyebilen yegane kişidir. Bugün anladık ki o sesi en iyi dinleyen el ise kadın elidir. Türkiye topraklarını, ağaçlarını ve kadınlarını korumak zorundadır. Kadınlar kendini korumak zorunda çünkü toprağı da kadınlar koruyacak. Ülkeyi korumak kadını ve toprağı korumaktan geçiyor. Öyle günlerden geçiyoruz ki hem kadın hem de toprak tecavüz altında. Toprakları yabancı şirketler alıyor, almaya da devam edecekler. Toprağı korumanın önemini önce kadınlar gösterecekler" diye konuştu. Program kadın çiftçilere verilen plaketle sonlandı.