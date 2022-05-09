Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:16

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından, corona virüsü konusunda uyarıda bulundu.

"BİR ÇOK ÜLKEDE VAKA ARTIŞLARI VAR"



Omicron varyantıyla ilgili açıklanan rapordan kısa bir bölüm paylaşan Ceyhan, şunları belirtti: