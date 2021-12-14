Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Covid-19 ilacı hakkında acil açıklama

14 Aralık 2021 Salı, 22:41

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

"HEMEN ÇIKARILMALI"

“Favipiravir çocukların COVID 19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır” diyen Ceyhan, “Salgının başından beri hidroksiklorokin adlı sıtma ilacı dahil pek çok ilaç yetersiz veriye rağmen, bilim kurulunun çocuk tedavi rehberinde yer aldı. Son olarak favipiravir önerildi ve hala rehberde duruyor” ifadelerini kullandı.

Ceyhan'ın açıklamaları şu şekilde: