Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Covid-19 ilacı hakkında acil açıklama
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 tedavisi için kullanılan 'Favipiravir' ilacı hakkında açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "Yetişkinlerde bile etkinliği olmadığı için önerilmeyen bu ilacın çocuk rehberlerinden hemen çıkarılması gerekir" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.
"HEMEN ÇIKARILMALI"
“Favipiravir çocukların COVID 19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır” diyen Ceyhan, “Salgının başından beri hidroksiklorokin adlı sıtma ilacı dahil pek çok ilaç yetersiz veriye rağmen, bilim kurulunun çocuk tedavi rehberinde yer aldı. Son olarak favipiravir önerildi ve hala rehberde duruyor” ifadelerini kullandı.
Ceyhan'ın açıklamaları şu şekilde:
- Koronavirüs salgının başından beri çocuklara hiç bir antiviral ilaç kullanmadık. Çocuk enfeksiyon uzmanı arkadaşlar da bazı arkadaşların kullanmanız gerekir önerisine rağmen, genellikle kullanmadılar. Çünkü çocuklarda yeterli veri yoktu.
- Bizim ulaşamadığımız çok sayıda hekim rehbere bakarak tedavi uyguladığı için, çocuklara hala kullanıyorlar. Bir toplantıda kurul üyelerinden bir arkadaş rehberlerden çıkarıldığını, zaten rehberlere de ulaşılamadığını söyledi, ancak erişiliyor ve favipiravir de orada duruyor.
- Yetişkinlerde bile etkinliği olmadığı için önerilmeyen bu ilacın çocuk rehberlerinden hemen çıkarılması gerekir.
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