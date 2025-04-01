Prof. Dr. Mehmet Haberal: ‘Üretmeyen aç kalır, başkalarına muhtaç olur’

Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 04:00

Başkent Üniversitesi kurucusu, bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, tarım ve hayvancılık çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle, organik tarım ve hayvancılığın “Türkiye’nin milli güvenlik sorunu” kadar önemli olduğunu belirten Haberal, “Hangi çağda yaşarsak yaşayalım tarımdan vazgeçemeyiz. Aksine nüfus artışı devam ettikçe, iklim şartları değiştikçe tarım daha çok önem kazanıyor” dedi.

'VERİMLİLİĞİN ARTMASI GEREK'

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bütçelerinden tarıma yüzde 40 pay ayırdığına dikkat çeken Haberal, 2050 yılında dünya nüfusunun 9.5 milyara ulaşacağını, günümüzde 1 milyar insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Haberal, “Bu tablo karşısında ülkelerin tarımdaki verimi en az yüzde 60 artırması gerekiyor. Eğer tarımdaki verimi önümüzdeki 30 yıl içinde artıramazsak dünya gıda savaşlarıyla karşı karşıya kalacak. Bunları, tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak için söylüyorum. Bu güzel coğrafyada dört iklimi yaşıyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Türkiye; meyvede, sebzede, tahılda ve özellikle hayvansal ürünlerde son derece önemli bir ülke. Onun için üzerimize düşeni yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

'AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRETİM YAPILABİLECEK'

Sağlık alanındaki çalışmaları ile öne çıkan Haberal, tarım ve hayvancılık konusunda ise Açkar Süt Dünyası’nı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü’nü kurdu. Başkent Üniversitesi kuruluşu olan Açkar Süt Ürünleri Fabrikası’nı 7 Kasım 2005 tarihinde Ankara’nın Kazan İlçesinde faaliyete geçiren Haberal, kuruluşun Avrupa standartlarında üretim yapabilecek nitelikte modern donanımlı bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Haberal, “İşletmede; süt, beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt, süzme ve çömlek yoğurt, ayran, tereyağı, kaymak, tulum peyniri çeşitleri, dil peyniri, örgü peyniri ve patentli ürünümüz olan minci peyniri üretimi yapılıyor” dedi.