Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya: Zeytin ağaçları doğru koşullarda...

Maden Kanunu'nda yapılması planlanan geçici düzenlemeler kapsamında, bazı maden sahalarında bulunan zeytin ağaçlarının taşınması gündeme geldi. Tartışmaların ardından açıklama yapan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, zeytin ağaçlarının doğru zamanda ve yöntemle taşınmasının mümkün olduğunu belirtti.

İKLİMİ VE TOPRAK YAPISI UYGUNSA...

Kış aylarının en uygun dönem olduğunu vurgulayan Özkaya, “Toprak altında yumru oluşturmuş ağaçlar dört bir yandan hendek açılarak çıkarılabilir. Yeni yerin iklimi ve toprak yapısı uygunsa, ağaç kolayca tutunur” dedi.

Toprak yetersizliğinde “doğal saksı” yönteminin uygulanabileceğini kaydeden Özkaya, “En az 2 metre derinliğinde çukura özel toprak karışımı doldurularak ağaçlar yerleştirilebilir” dedi. Ayrıca zeytin ağaçlarının suya bağımlı hale gelmemesi için aşırı sulamadan kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.