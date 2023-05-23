Prof. Dr. Naci Görür bölge verdi, yöneticilere çağrıda bulundu: Pazarcık'ta görmüştük

Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:30

Güncelleme: 23.05.2023 - 14:30

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından son günlerde Kahramanmaraş ve Adana’da meydana gelen depremlere ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Benzer bir gelişimi Gaziantep/Pazarcık'ta da görmüştük" diyen Naci Görür, "Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" çağrısında bulundu.

"PAZARCIK'TA GÖRMÜŞTÜK"

Görür yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok sayıda takipcim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır. Sevgiyle"

Çok sayıda takipcim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına… pic.twitter.com/NXsvHK3QHS — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 23, 2023



