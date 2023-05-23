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Prof. Dr. Naci Görür bölge verdi, yöneticilere çağrıda bulundu: Pazarcık'ta görmüştük

Kahramanmaraş ve Adana depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Savrun güzergahını işaret eden Görür, yöneticilere de dikkatli olunmalı çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:30
Prof. Dr. Naci Görür bölge verdi, yöneticilere çağrıda bulundu: Pazarcık'ta görmüştük
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından son günlerde Kahramanmaraş ve Adana’da meydana gelen depremlere ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

"Benzer bir gelişimi Gaziantep/Pazarcık'ta da görmüştük" diyen Naci Görür, "Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" çağrısında bulundu.

"PAZARCIK'TA GÖRMÜŞTÜK"

Görür yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok sayıda takipcim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır. Sevgiyle"



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