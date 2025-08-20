Prof. Dr. Naci Görür'den 'deprem' uyarısı: 'Bunu engelleyemezsiniz ancak...'

Edremit Kitap Fuarı’nın ikinci gününde sahneye çıkan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem gerçeğine dikkati çekerek dirençli kentlerin önemini vurguladı.

Görür, yaptığı konuşmada, “Türkiye bir deprem ülkesidir. Deprem bu ülkenin kaderidir; olmak zorundadır, olacaktır. Faylar yaratılışları gereği deprem üretmek zorundadır, bunu engelleyemezsiniz. Ancak bu depremlerden korunmak için deprem dirençli kentler yapabilirsiniz” dedi.

Katılımcıların yoğun ilgiyle takip ettiği söyleşide Görür, Edremit’in de içinde bulunduğu bölgenin risklerini anlatarak, “Depreme dirençli Edremit mümkündür” mesajını verdi.

Programın sonunda Prof. Dr. Görür’e teşekkür plaketini Belediye Başkanı Mehmet Ertaş takdim etti.

GÜN MÜZİKLE BAŞLADI: MUZAFFER ÖZDEMİR DİNLETİSİ

Fuarın ikinci günü, müzisyen, şair ve yazar Muzaffer Özdemir’in dinletisiyle başladı. Mızraplı bağlamanın öncüsü olarak tanınan Özdemir’in sahne performansı büyük ilgi gördü. Dinletinin ardından teşekkür plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer sundu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral, Fuar Koordinatörü Sinan Karahan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide gazetecilik serüvenini, toplumsal değişimi ve kadın haklarını anlattı.

Söyleşiye katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da kadınların siyasetteki yeri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Program sonunda teşekkür plaketini Asu Kaya takdim etti.

Demokrasi ve toplumsal mücadele konulu söyleşide ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ve Gazeteci Erdoğan Aydın, demokratik cumhuriyetin önemi üzerine konuştu. Konuklara teşekkür plaketlerini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın sundu.

SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRLARI KONUŞULDU

“Köyden Şehre Doğal Reçeteler” kitabının yazarı Diyetisyen Hatice Nur Ege, sağlıklı beslenme ve doğal yaşam üzerine deneyimlerini fuar katılımcılarıyla paylaştı. Programın sonunda teşekkür plaketini Edremit Belediye Meclis Üyesi Güneş Durgut verdi.

Ünlü moda tasarımcısı Barbaros Şansal, fuar sahnesinde gerçekleştirdiği söyleşide, Atatürk sevgisini dile getirdi. Söyleşinin ardından kitaplarını imzalayan Şansal’a teşekkür plaketini Meclis Üyesi Emre Atay takdim etti.

Fuar kapsamında ayrıca müzisyen Muzaffer Özdemir, moda tasarımcısı Barbaros Şansal, diyetisyen Hatice Nur Ege ve duayen oyuncu İlyas Salman düzenlenen imza günlerinde okurlarıyla buluştu.

Başkan Ertaş, fuarın ikinci gününe ilişkin yaptığı açıklamada, “Birbirinden değerli konuklarımızı fuarımızda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılımlarıyla fuarımıza katkı sunan yazar, sanatçı ve bilim insanlarına, alanı dolduran kitapseverlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.