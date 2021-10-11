Prof. Dr. Naci Görür: Dünden beri Van Gölü'nün doğusu hareketli; burası yavaş yavaş yükseliyor

11 Ekim 2021 Pazartesi, 12:54

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Van Gölü çevresi için ciddi bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından haritayla paylaşım yapan Görür, Van ve çevre illerdeki değişimleri gösterdi. 'Dünden beri Van Gölü'nün doğusu hareketli' diyen "Bu depremler yerleri itibariyle daha büyük depremleri tetikleyebilir diye beni endişelendirmiyor" dedi.

Görür'ün açıklamaları şöyle:

"Arkadaşlar, dünden beri Van Gölünün doğusu hareketli. Arısu-Tuşba/Van, Çitören-Tuşba/Van, Mollakasım/ Van yörelerinde 2,0-3,5 aralığında depremler oluyor. Bu depremler gölün doğusundaki bindirme fayları ile ilgili. Burası yavaş yavaş yükseliyor. Biliyorsunuz Van ilimiz deprem kenti. Tarihsel dönemlerde çok sayıda şiddeti VI-IX arasında değişen deprem var. Aletsel dönemde bu bölgede 1976 7,3 Çaldıran ve 2011 7,2 Van Depremi var. Şu anda olan depremler yerleri itibariyle daha büyük depremleri tetikleyebilir diye beni pek endişelendirmiyor"