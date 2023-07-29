Prof. Dr. Naci Görür'den sitemli uyarı: Söylediğimi anlamak bu kadar zor mu?
Geçtiğimiz gün Adana'da meydana gelen 5,5'lik depremin ardından yurttaşlara uyarıda bulunan Por.f Dr. Naci Görür'den yeni bir uyarı ve sitem geldi. "Adana Havzasında özenli olmak lazım dedik. İlla da şu zamanda deprem olacak demedik. Söylediğimi anlamak bu kadar zor mu?" diyen Görür, Adanalılara kısa sürede evlerinin deprem performansını ölçtürmesi tavsiyesinde bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz gün Adana’da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen Adanalılara seslendi. Görür, deprem konusunda yaptığı uyarıların yöneticilere yönelik olduğunu belirtti.
Görür, Adana halkına kısa sürede evlerinin deprem performansını ölçtürmesi tavsiyesinde bulundu.
Prof. Dr. Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Adanalı sevgili izleyicilerime:
Biliyorsunuz, ben sosyal medyayı sadece sizleri bilgilendirmek, bildiğim kadarıyla deprem konusunda aydınlatmak için kullanıyorum. Deprem konusunda çok sayıda tweet aldığım için yine kısa ve basit bir özet yazacağım. Anlaşılır olmasına özen göstereceğim. Siz de eğip, çekip yine kendinize göre yorumlamayın lütfen.
Son 6 Şubat depremleri açığa çıkan enerjinin bir kısmını deprem üreten aynı fay sisteminin kırılmayan kesimine veya en yakın komşu faylara transfer edebilir. Stres transfer edilen faylarda da yeni depremler olabilir (Eğer fay transfer öncesi yeterli stres biriktirmişse). Kimi faylarda da stres transferi o fayda stresin azalmasına neden olabilir.
“Adana Havzası da 6 Şubat deprem bölgesine yakın ve fayları 6 Şubat depremlerini üreten faylarla ilişkili. Onun için biz Adana Havzasında özenli olmak lazım dedik. İlla da şu zamanda deprem olacak demedik. Stres transferi nedeniyle Havzada depremler olabilir, dikkatli olun dedik.
“Adana Havzasında veya yakınında bir çok fay var. Örneğin; Saimbeyli, Savrun, Çokak, Misis, Toprakkale, Yumurtalık, Karataş vb. Bizim asıl uyarımız yönetimlere.
“Yani bu söylediğimi anlamak bu kadar zor mu? Size yalan yanlış, bilim dışı yazan çizen şarlatanlara kulak vermeyin. Yerel yönetimi, AFAD’ı ve yetkilileri dinleyin. Evinizde herhangi bir sorun yoksa evinize girin deniliyorsa lütfen girin. Sokakta hayat mı geçer, en kısa sürede de evinizin deprem performansını ölçtürün. Sevgiyle”
Adanalı sevgili izleyicilerime:— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 29, 2023
Biliyorsunuz, ben sosyal medyayı sadece sizleri bilgilendirmek, bildiğim kadarıyla deprem konusunda aydınlatmak için kullanıyorum. Deprem konusunda çok sayıda tweet aldığım için yine kısa ve basit bir özet yazacağım. Anlaşılr olmasına özen…
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