Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Adana depremine dair açıklama!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:43

Güncelleme: 25.07.2023 - 09:48

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan da önemli açıklamalar gelmeye başladı.

"STRES ALANLARINDA DEĞİŞİM VAR"

Yer bilim Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle."

Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle pic.twitter.com/nlKMJxVaeG — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 25, 2023

"GEÇEN HAFTA YAZMIŞTIM..."

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise, şunları kaydetti:

"Kozan'da gerçekleşen M5,5'luk artçı depremin geleceğini geçen hafta twitterdan yazmıştım. Bunun ardından daha büyük deprem gelirse ya da Adana'ya inerse şaşırırım. Geçmiş olsun."