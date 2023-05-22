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Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Dikkatli olmak gerekiyor

Adana Saimbeyli'de dün peş peşe yaşanan depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Dikkatli olmak gerekiyor" uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 09:14
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Dikkatli olmak gerekiyor
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre dün gece saat 23.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saimbeyli ilçesinde yine dün saat 15.46'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli'de üst üste yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4.0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Birkaç saat önce de aynı bölgede 4.8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir."



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