Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Dikkatli olmak gerekiyor

Yayınlanma: 22.05.2023 - 09:14

Güncelleme: 22.05.2023 - 09:14

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre dün gece saat 23.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saimbeyli ilçesinde yine dün saat 15.46'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli'de üst üste yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4.0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Birkaç saat önce de aynı bölgede 4.8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir."

Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4,0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Bir kaç saat önce de aynı bölgede 4,8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 21, 2023



