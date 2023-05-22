Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Dikkatli olmak gerekiyor
Adana Saimbeyli'de dün peş peşe yaşanan depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Dikkatli olmak gerekiyor" uyarısında bulundu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre dün gece saat 23.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saimbeyli ilçesinde yine dün saat 15.46'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli'de üst üste yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4.0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Birkaç saat önce de aynı bölgede 4.8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir."
Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4,0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Bir kaç saat önce de aynı bölgede 4,8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 21, 2023
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