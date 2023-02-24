Prof. Dr. Naci Görür'den 'Adana' açıklaması: 'Hep soruluyor...'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uzmanların uyarılarının ardından 'sıradaki deprem' korkusu yaşayan Adana'yla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 16:42
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Adana' açıklaması: 'Hep soruluyor...'
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından uzmanların değerlendirmelerinde, Bingöl, Adana gibi illerde de deprem riskinin olduğu belirtildi.

Son olarak 'deprem' korkusunun yaşandığı illerden olan Adana'yla ilgili olarak Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi.

"BİRAZ DİKKATLİ OLUNSUN DEDİK"

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Arkadaşlar, hep Adana soruluyor. Maraş depremlerinden sonra Anadolu 3,5-7,0 m güney/güneybatıya DAF/ÖD fayı boyunca kayınca yerbilimciler doğal olarak Adana Havzası ve Kıbrıs için biraz tedirgin olurlar. Biz de biraz dikkatli olunsun dedik. Hepsi o, sevgiyle" dedi.

DAHA ÖNCE DE ADANA'YA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Prof. Görür, bir önceki paylaşımında da Adana'ya dikkat çekerek, "Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilimci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle" demişti.


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