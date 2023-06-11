Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-11
Saat:17:57:02 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:36.257 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BdXgArZoEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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