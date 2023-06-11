Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 18:05
Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.


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