Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 11.06.2023 - 18:05

Güncelleme: 11.06.2023 - 18:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.