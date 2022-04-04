Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen İstanbul depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremiyle ilgili korkutan tahminlerini paylaştı. 48 bin binanın yıkılabileceğini söyleyen Görür, depremin 9 şiddetinde hissedileceğini söyledi.
Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global'de yayımlanan ve Okan Bayülgen'in sunduğu 'Muhabbet Kralı' programına konuk oldu.
Programda, beklenen İstanbul depremine ilişkin konuşan Görür, depremle ilgili korkutan senaryoyu açıkladı.
Beklenen depremin sahil kesiminde daha çok hissedileceğinin altını çizen Görür, İstanbul'da hasar görebilecek bina sayısına ve kaç insanın yaşamını yitirebileceğine yönelik tahminlerde bulundu.
320 BİN KİŞİ ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
İstanbul'da 7.2'lik bir depremle 48 bin binanın yıkılabileceğini ve 320 bin kişinin ölüm riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Görür, depremin şiddeti hakkında da tahminlerde bulundu.
Depremin 9 şiddetinde hissedileceğini söyleyen Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmalarındaki verilere ilişkin de açıklamalarda bulundu.
'BU, HALKI ALDATMAKTIR'
İBB'nin yaptığı çalışmaya göre 320 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu söyleyen Görür, bazı uzmanların beyanlarında 10 bin insanın öleceğini söylenmesini ise 'Halkı aldatmak' olarak yorumladı.
Görür, "Bazı insanlar çıkıyor, herhalde öyle söylettiriliyor 'İstanbul'da deprem olunca 10 bin kişi ölür.' Halkı rahatlatmak nasıl rahatlatmaksa... Bu halkı aldatmaktır" dedi.
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