Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi hakkında açıklama: 'Çok sayıda gerilmeli fay ile dolu...'
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci görür bugün Van ve İzmir'de yaşanan iki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 20.09'da yerin 7.77 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Van Tuşba'da da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
NACİ GÖRÜR İKİ DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir değerlendirmede bulundu. Görür, mesajında "Ege’de 4,4 deprem oldu. Görece derin bir deprem. Deniz batimetrisinden de görüldüğü gibi KD-GB uzanımlı bir fay üzerinde. Ege Denizi'nin tabanı çok sayıda gerilmeli fay ile dolu" dedi.
VAN DEPREMİ AÇIKLAMASI
Görür Van depremiyle ilgili ise şunları söyledi:
"13 saat önce Van/ Çolpan’da 4,0 deprem oldu. Deprem Erciş ve Karayazı Fay zonları arasında sığ bir deprem. Bu bölge 2011 yılındaki Van Depremi sırasında belirli bir hasar almıştı. Geçmiş olsun, sevgiyle"
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