Prof. Dr. Naci Görür'den mesaj var: 'Halkıma uyarı' diyerek seslendi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:23

Güncelleme: 06.05.2025 - 12:29

İstanbul'da 23 Nisan'daki 6.2'lik deprem ve 5.9'luk artçının ardından büyük bir panik yaşandı.

İstanbul'daki depremlerin ardından Kütahya'nın Simav ilçesinde günlerce 4 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İstanbul'daki deprem kente 70 kilometre uzaklıkta denizin ortasında olması nedeniyle büyük bir hasar yaratmadı.

Marmara'da büyük depremin olacağı görüşünde olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

"HALKIMA UYARI"

"Halkıma uyarı" başlıklı yazısında Görür, tartışmalara devam etmek yerine tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Görür, tedbir alınması için de vatandaşlara çağrıda bulundu. Vatandaşların, deprem dirençli kentler için yerel ve merkezi yönetimden talepte bulunması gerektiğini ifade etti.

Görür, şunları ifade etti:

"HALKIMA UYARI

ŞİLİ’de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız? Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yoksa elimden ne gelir diye ülkenize sahip çıkmayacak mısınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Yoksa fay tartşmasına devam mı edeceğiz? Haydi DEPREM DİRENÇLİ KENTLERE, İNSANIMIZ ÖLMESİN."