Erdoğan'dan depremde çadır satan Kızılay'a övgüler: 'Kimin iş yaptığı kimin şov yaptığı bir kere daha anlaşılmıştır'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:34

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:34

6 Şubat deprem felaketinde çadır satması gündem olan ve son yıllarda yolsuzluk skandalları ile anılan Kızılay'a AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından övgüler dizildi.

ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Kaybettiğimiz 50 bin vatandaşımızı geri getiremesek de Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını hızla sarıyoruz. 200 bin konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik, 250 bin ilave destek ile 450 bine çıkaracağız. Eskisinden daha güçlü, depreme dirençli hale getirene kadar şehirlerimizi ihya edeceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlık içerisindeyiz.

MUHALEFET DEĞİŞMEYEN HEDEF

Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyor, her konuyu siyasallaştırarak ülkemize kötülük yapıyorlar. Kentsel dönüşüm meselesinde artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. Deprem gibi, afetlerde yardımlaşma gibi konuların milli mesel olduğunu kabullenemiyorlar. 6 Şubat depreminde neler yaşandığını hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Devletimize ve kurumlarımıza saldırdılar. Sahada çalışan yardım kuruluşlarımızı hedef gösterdiler. En sancılı günlerimizde bedava ev vaad edenlerin iftira atanların hiçbiri şimdi ortalıkta yok. 820 gündür deprem bölgesindeler. Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri de Kızılay'dır.

'İFTİRA' DEDİ

Önceki hafta İstanbul'da meydana gelen depremde Kızılay'ımız yine sahadaydı, halkının yanındaydı. 350 noktada 1650 personeli 319 aracı ile milletimizin imdadına koşmuş ve milleti için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye etraflarına baktıklarında Kızılay'ı, AFAD'ı görmüştür. Kimin iş yaptığı kimin şov yaptığı bir kere daha anlaşılmıştır. Kızılay Gazzeli kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmamıştır. Ramazan boyunca 840 bin kişilik iftar sofraları kurdu. Gazze'de diğer yardımların yanısıra günlük 15 bin kişilik gıda yardımı yapılıyor. Nerede hilali bekleyen bir mazlum varsa hiçbir engel tanımadan yardım etmeye çalışıyor. Hükümet olarak 23 yılda olduğu gibi üstümüze ne düşüyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Kızılay'ımızı hedef alan alçak iftiralar karşısında halkımıza doğrusunu anlatmaktan yorulmamalısınız. Milletin verdiği kaynakların kullanılmasında hassasiyet seviyesinde olması gerekir."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de resmi rakamlara göre 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay eleştirilerin hedefi olmuştu. Kurumun depremin üçüncü gününde AHBAP’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığı öğrenilmişti. Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan skandal, daha sonra aylarca gündem olmuştu.