Prof. Dr. Naci Görür'den o bölgeye kritik deprem uyarısı: 'En az 7.4…'
Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli’de deprem beklediğini söyledi. Görür aynı zamanda, Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 büyüklüğünde deprem beklendiğini ifade etti.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kanal Fırat isimli televizyon kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Malatya Fayı’nın ileride sorun teşkil edebileceğine dikkat
çeken Görür, “Malatya için en önemli fay Malatya Fayı. Bu fayla ilgili
araştırmalar sürüyor ve son büyük depremin üzerinden çok uzun bir zaman geçtiği
biliniyor” dedi.
“ÇOK UZAK ZAMANDA DEĞİL”
Yakın zamanda Tunceli’de deprem beklediğini ifade eden Görür’ün açıklamaları şöyle:
“Şu anda Tunceli’de deprem bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz.
Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur.
Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı.
Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli’de çalışıyorlar. Karlıova’ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük.
“EN AZ 7.4”
“Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır.
Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir.”
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