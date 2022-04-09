Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan 'çocuklara mahremiyet' eğitimi: Evde iç çamaşırıyla dolaşırken öğretemezsiniz

09 Nisan 2022 Cumartesi, 15:31

İstanbul Sözleşmesi'nin "ensest" ilişkilere yol açtığını öne sürmesiyle bilinen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu kez çocuk gelişiminde 'mahremiyet'in önemiyle ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Mahremiyet eğitiminin 0-6 yaş arasında verilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsanın öğrenme yolculuğunda ilk öğretmeni annesidir. Bu öğretmenler daha sonra babası, geniş ailesi ve daha sonra da arkadaşları oluyor. İlk mahremiyet, hayatın ilk 6 yılında mutlaka doğru şekilde öğrenilmesi gereken bir kavram. 0-6 yaş arasında çocuk mahremiyeti öğrenemezse ya da yanlış öğrenirse gelecekte pek çok riske karşı hazırlıksız yakalanma olasılığı ortaya çıkabilir” dedi.

"AYNI ODADA UYUMASINLAR"

Özel alan ve mahremiyet konusunda özellikle aileye çok önemli görevler düştüğünü belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çocukların anne ve babalarıyla aynı odada uyumaması, uygun olan yaşta odasının ayrılması gerekiyor. Çocuğun yaşına uygun olmayan durumlara şahit olması ilerleyen dönemde çeşitli davranış bozukluklarına yol açabilir. Duygularını ifade etme becerisi gelişmeyen, soyut kavramları öğrenmemiş çocukta uyum sorunları ortaya çıkabilir” dedi.

TARHAN'IN EV İÇİ 'KIYAFET' KURALLARI

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, evdeki tutum ve davranışların da mahremiyeti öğrenmede etkili olduğunu anlatmaya çalışırken “Anne babanın evde giydiği kıyafet bile önemli. Evde iç çamaşırı ya da plaj kıyafetiyle dolaşılıyorsa o çocuğa mahremiyeti öğretmek zordur. İnsanın yatak odası kıyafeti ayrıdır. Yatak odası kıyafetiyle misafir odasına gidilmez, salona gidilmez, yabancıların yanına gidilmez. Mesela çocuğun dudağını öpmek gibi davranışlar, çıplak bedenine dokunmak, cinsel içerikli sözlerin çocuğun yanında rahatça söylenmesi çocuğun mahremiyet algısını bozar” diye 'uyarı'da bulundu.

"NESLİCAN SEKÜLER DÜNYAYA KAPILMASAYDI..."

Dinci çıkışlarıyla birçok kez gündem olan Prof. Dr. Tarhan, kansere karşı verdiği mücadeleyi 2019 yılında kaybeden Neslican Tay hakkındaki paylaşımıyla da hatırlanıyor. Tarhan, Tay'ın ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, "Neslican Tay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi, Ölümle yüzleşebilseydi ölümbilinci ne sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm" demişti.















