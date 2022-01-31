Çocuk siyasete alet edildi, uzmanlar 'çocuk istismarı' dedi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da katıldığı törene 11 yaşındaki çocuğa mikrofon uzattığı anlar Türkiye’nin gündemine oturdu. Kurdele kesme töreninde Erdoğan’ın mikrofon uzattığı çocuk, elinde oyuncakla “Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısındaki o adam hain. Buradaki adama oyunuzu verin” dedi. Erdoğan’ın ve törene katılan AKP’li bakanların çocuğun konuşmasına güldüğü görüldü. Uzmanlar, yaşanan olaya tepki gösterip, çocuk istismarı olarak değerlendirdiler.

‘DESTEKLEYENLER DE SORUMLU’

Çocuk ve genç psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci, miting alanında yaşananları “çocuk istismarı” olarak değerlendirdi. Çocukların politik özne haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Semerci, “Çocukların politik amaçlarla gelişim dönemlerine uygun olmayan konuşmalar yapmasına izin vermek, onları gösterilerde kullanmak, politik amaçlarla silahlandırmak ya da nefret söylemleriyle büyütmek çocukların istismarıdır. Gelişimlerini olumsuz etkiler. Bu tür davranışlara izin veren, çocuğun davranışlarını destekleyen ebeveynler kadar bunun yapılmasına izin veren, engellemeyen, hatta destekleyerek teşvik eden tüm erişkinler de çocuğun gelişiminde ortaya çıkan tüm problemlerden sorumludurlar” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDAR’IN ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR’

Gazetemiz yazarı Erdal Atabek ise, çocuğun sahneye çıkartılmasına tepki göstererek, “Bir çocuğun kendisine öğretilmiş bir metni söyleyerek siyasi alana çekilmesi o çocuğa yapılan büyük bir haksızlıktır. Çocuğa yaptırılan davranış duygusal ve zihinsel açıdan, siyaset adına yönlendirilmesi demektir. Bu da çocuk psikolojisi açısından büyük bir yanlıştır. Çocuğun söylediği sözlerden siyasal yarar ummak da iktidarın ne kadar çaresiz bir duruma geldiğinin açık ifadesidir” diye konuştu.

‘GÜLÜNECEK DEĞİL AĞLANACAK DURUM’

Gazetemiz yazarı Şahin Aybek de, çocukların ulusal servetler olduğunu kaydederek, “Çocuklarımıza davranırken çok dikkatli olmak zorundayız. Çocuklarımız geleceğimiz olduğu kadar şimdimizdir de. Bu nedenle nasıl ki eğitimciler çocuklara çok dikkatli davranıyorsa, toplum önündeki kimseler de aynı hassasiyeti göstermelidirler. Cumhurbaşkanı daha önceden de bir çocuğun kafasına mikrofonla vurmuştu. Ama bu olay çok daha ciddi. Oyun oynaması gereken bir çocuk nefret söyleminde bulunuyor ve Cumhurbaşkanı da dahil oradaki siyasiler gülüyorlar. Burada gülecek değil ağlanacak bir tablo var” ifadelerini kullandı.