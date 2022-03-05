Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji'nin son verilerine göre hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek ve Türkiye yeni yağışlı havanın sistemi altına girecek. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart ayında kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat" dedi.
İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı kente geri dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve megakentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.
PROF. DR. ŞEN: KAR YAĞIŞI YOĞUN OLUR, ULAŞIMA DİKKAT
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere soğuk hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.
İSTANBUL'DA SICAKLIK PERŞEMBE GÜNÜ SIFIR DERECE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahmin haritasında da sıcaklıkların hafta başından bu yana düşeceği görülüyor. İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken kentte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL TÜM HAFTA YAĞMURLU
Meteoroloji'den alınan son verilere göre İstanbul'da yağış yarın başlayacak ve tüm hafta etkisini sürdürecek ve hafta sonuna doğru yağmur yerini kar yağışına bırakacak.
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