Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı... O bölgeyi işaret etti: 6 büyük deprem üreten fay bloğu harekete geçti!

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1’lik depremden sonra bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Yurttaşlar 'Türkiye'nin başka hangi bölgelerinde deprem bekleniyor? Balıkesir'de bir deprem daha bekleniyor mu?' sorularını araştırırken deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu.

Bektaş, '56 yılda 6 büyük deprem üreten fay hareke geçti' diyerek o bölgeyi işaret etti.

DEPREM UZMANI OSMAN BEKTAŞ, O BÖLGEYİ İŞARET EDİP UYARDI

Deprem tahminleriyle sık sık gündeme gelen deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu.

Bektaş, "Uşak Fay Bloğu tıpkı bir tümör gibi büyüyerek deprem üretmeye devam edecek" diyerek Batı Ege'deki deprem riskine dikkat çekti.

'56 YILDA 6 BÜYÜK DEPREM ÜRETTİ'

Prof. Dr. Bektaş'ın paylaşımına göre, Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu Uşak Fay Bloğu, bölgenin en yoğun deformasyon alanında yer alıyor.

GPS uydu verileri de bu durumu destekliyor. Fay bloğunun, 1969'daki Alaşehir, 1970'teki Gediz ve 1971'deki Burdur depremleri gibi M6-7 büyüklüğünde birçok sarsıntı ürettiği biliniyor.

Uzmanlar, Batı Ege'nin saat yönünün tersine hareketi nedeniyle bölgedeki deformasyonun ve deprem üretiminin sürdüğünü belirtiyor.

Son dönemde yaşanan deprem fırtınası da bu tehlikeli aktivitenin bir göstergesi.

10 Ağustos'taki depremden bu yana bölgede sürekli artçı sarsıntılar yaşanması, fay bloğunun halen aktif olduğunu gösteriyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, bu deformasyonun zamanla çevre illerin depremselliğini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.