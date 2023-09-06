Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depreme karşı en güvenli illeri sıraladı
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıkladı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İŞTE O İLLER...
Ercan, şu ifadeleri kullandı;
“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”
Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 6, 2023
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