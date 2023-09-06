Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depreme karşı en güvenli illeri sıraladı

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 20:16
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depreme karşı en güvenli illeri sıraladı
Abone Ol google-news

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İŞTE O İLLER...

Ercan, şu ifadeleri kullandı;

“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”


Player Alanı
Ahmet Ercan Övgün Ahmet Ercan

En Çok Okunan Haberler