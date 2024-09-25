Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 2 il için 'deprem' uyarısı: 'Bur bir intihardır'

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mersin ve Adana'da yapılan yüksek katlı binalara tepki göstererek, dikkat çeken bir deprem uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 2 il için 'deprem' uyarısı: 'Bur bir intihardır'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:33

Birkaç gündür Mersin, Adana bölgesinde incelemelerde bulunan ve bölgeyi depreme karşı uyaran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Ercan, dün Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir'deki Soli Pompeipolis antik kentinde deprem ile kırık izi araştırması yaptığını söylerken "Eski kent, Mersin değil uzak odaklı başka sarsıntının rezonansıyla yıkılmış olabilir. Çukurova’yı örten 16-21 katlı tüm yapılarda ivedi rezonans ölçümü alınmalı. Durum çok önemli" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERE SESLENDİ

"Türkiye'nin Bahamaları" olarak tanımladığı Mersin'deki yapılaşmaya dikkat çeken Ahmet Ercan, bölgedeki gökdelenlerin jeofiziğe, jeolojiye ve depremlere meydan okuduğunu belirterek, yetkili kurumlara seslendi. Ercan, "Ey yer-yapı denetim kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı, Afet İşleri; siz bunlara nasıl izin verirsiniz? Yazık bu ülkeye, yazık Çukurova’ya, yazık kişi yaşamına" dedi.

“BU BİR İNTİHARDIR”

Mersin ve Adana'daki yapıların deprem bilimi ile jeofizik, statik gerçeklere aykırı olarak, sulu, gevşek toprakta, sıfır mütemadi temel üzerine, yalıtımsız inşa edildiğini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu yapılaşma suçuna kişi yaşamı, deprem için dur de! Bu bir intihardır! İnanılır gibi değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.


Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem #Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

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