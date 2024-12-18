Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 'Denizli' açıklaması: Büyük depremin habercisi mi?

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bugün 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da, sosyal medya hesabından Denizli'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 'Denizli' açıklaması: Büyük depremin habercisi mi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre bugün saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. 

Prof. Dr. Ercan, "Kaygılanacak bir durum yok. Bu bölgede yıkım M6,2’den sonra başlar" ifadelerini kullandı.

Ercan paylaşımında şunları dedi: 

"Türkiye bir deprem ülkesi. Her gün onlarca depremcik oluyor. Denizli kırıkların kavşağında depremli bir ildir. Denizli-Güney’de 7,5 km derinde olan M3,9 depremcik de bunlardan biri. Kaygılanacak bir durum yok. Bu bölgede yıkım M6,2’den sonra başlar."


Etiketler: #artçı deprem #deprem #Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

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