Denizli'de deprem... Çevre illerden de hissedildi!

Pamukkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildiği aktarıldı.

Denizli'de deprem... Çevre illerden de hissedildi!
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DHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre; saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 


Etiketler: #afad #Denizli #deprem #Pamukkale

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