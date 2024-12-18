Denizli'de deprem... Çevre illerden de hissedildi!
Pamukkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildiği aktarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre; saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Etiketler: #afad #Denizli #deprem #Pamukkale
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